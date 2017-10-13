Нацбанк РБ усилил требования к финансовой достаточности потребительских кооперативов

Новые требования и нормативы финансовой достаточности вводятся для потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи с 1 января 2018 года.

Согласно постановлению Нацбанка №397 от 28 сентября 2017 года , постановлением предусмотрен ряд нововведений.

В частности, минимальный размер паевого фонда потребительских кооперативов увеличен c 50 до 100 базовых величин, введен норматив общей ликвидности с минимальным значением 100% и установлен порядок его расчета, расширен перечень критериев, которым должен соответствовать потребительский кооператив, имеющий право привлекать денежные средства от своих членов - физических лиц, не являющихся учредителями данного потребительского кооператива.

Кроме того, в финансовой отчетности потребительских кооперативов введено требование отражать информацию о просроченной задолженности, по которой формируется резерв для покрытия возможных убытков или резерв для списания безнадежных долгов.