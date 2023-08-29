Лукашенко подписал указ о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям

Лукашенко подписал указ № 269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", сообщает его пресс-служба

Согласно документу, Национальный банк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения.

Получение, хранение, использование, передача и иная обработка информации об инцидентах будут осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка (АСОИ) с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.