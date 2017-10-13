В Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на ТВ

С 13 октября в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на украинском телевидении, который обязал вещателей довести ​долю передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах до 75%, а в эфирах региональных и местных телекомпаний — до 60%.

Закон был подписан президентом Петром Порошенко в июне 2017 года, 13 июня он был опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины». В документе было указано, что он вступает в силу через четыре месяца после официальной публикации.

Телекомпании, вещающие на языках коренных народов Украины, должны не менее 75% эфира заполнять передачами на государственном языке и языке коренного народа, при этом доля украинского языка должна составлять не менее 30%. Фильмы и передачи, снятые до 1991 года, переводить не нужно, однако они должны быть снабжены субтитрами на государственном языке. Передачи в эфире телевидения считаются выходящими на украинском языке, если на нем говорят ведущие, гости могут общаться на любом языке.

Кроме того, в законе прописано, в каких случаях в передача — репортажах, интервью и т.д. может использоваться негосударственный язык.

За нарушение языковых квот телекомпании грозит штраф — 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии. Для вещателей установлен переходный период — 12 месяцев. В это время программы и передачи, которые полностью или частично были созданы или профинансированы национальным производителем, засчитываются как входящие в квоту по языку.