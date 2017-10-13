В мире критикуют решение США о выходе из ЮНЕСКО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опечален решением США о выходе из ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 12 октября, заявил официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО, учитывая ведущую роль, которую США играли в ЮНЕСКО с момента её основания", - цитирует спикера генсека ООН агентство EFE.

Непонимание решения США и Израиля о выходе из ЮНЕСКО выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). По его словам, ЮНЕСКО является значимой международной организацией. "Не может быть никаких сомнений в том, что мы остаемся членами организации и будем и в дальнейшем всячески поддерживать ЮНЕСКО", - заявил он

Официальный представитель МИД Франции также выступила с критикой действий США и Израиля, отметив, что это решение было принято в тот момент, "когда поддержка ЮНЕСКО международным сообществом была особенно важна". Экс-министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одре Азуле в данный момент участвует в выборах генерального директора ЮНЕСКО.

Сожаление высказал и МИД России. При этом в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва разделяет "озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время".

Ранее в тот же день Госдепартамент США объявил о выходе страны из ЮНЕСКО, указав, что это решение отражает обеспокоенность Вашингтона по поводу роста задолженности в организации, необходимости фундаментальных реформ и "продолжающегося антиизраильского крена". Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Вслед за США о своем выходе из ЮНЕСКО спустя несколько часов заявил и Израиль.