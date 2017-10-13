Последнее обновление: 13.10.2017 14:39

Парламент Италии проголосовал за новую избирательную систему

Незадолго до всеобщих выборов в Италии нижняя палата парламента в четверг, 12 октября, проголосовала за новую избирательную систему.

Как указывает агентство AFP, в поддержку системы Rosatellum, названной по имени предложившей его депутата Этторе Розато, высказались 375 парламентариев. Не поддержали проект 215 депутатов.

Новая система выборов будет смешанной. Так, 225 депутатов будут избираться по мажоритарным округам, еще 386 парламентариев получат свои мандаты по партийным спискам. Rosatellum должна еще быть поддержана верхней палатой итальянского парламента - сенатом

Новая реформа станет за последние 20 лет четвертой попыткой стабилизировать политическую систему Италии. Предыдущие изменения в систему избирательного законодательства вносились в 1993, 2005 и 2015 годах. Начиная с 1948 года, напоминает AFP, в Италии сменилось 64 правительства.

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