Пятизвездочная гостиница откроется в заброшенной шахте Шанхая

У подножия горы Шэ в китайской провинции Цзянсу недалеко от Шанхая в заброшенном карьере глубиной 80 м и диаметром около километра будет открыта пятизвездочная гостиница.

Пустить первых посетителей в необычный отель планируется в мае 2018 года, сообщает "Жэньминь Жибао".

Отмечается, что разработкой проекта с 2006 года занимается корпорация "Ши Мао". Высота гостиницы составит 74 метра. Три этажа будут находятся на земле, включая конференц-зал, гостиничную ложу и центр развлечений. В гостинице есть стеклянная смотровая площадка и зона отдыха на открытом воздухе.

Конструкторы также создадут искусственное озеро рядом с заброшенной шахтой. В нем при помощи насоса планируют поддерживать уровень воды, не превышающий 500 мм.

Под водой разместят два этажа, которые обеспечат постояльцам ощущение "нахождения в море". Над поверхностью озера будет находиться 14 этажей, в каждой комнате оборудуют свою смотровую площадку.