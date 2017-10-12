Австралия потребует от иностранных студентов лучшего английского

С 2018 года иностранные студенты, которые намерены учиться в Австралии, будут сдавать экзамен по английскому языку по новой схеме, сообщает news.com.

"Это важно как для иностранных, так и для отечественных студентов, поскольку они в конечном итоге учатся вместе в наших университетах", - заявил министр образования Австралии Саймон Бирмингем.

Согласно новой системе, иностранные студенты должны будут иметь знание языка не ниже уровня третьего курса по результатам окончания Интенсивных курсов английского для иностранцев (English Language Intensive Courses for Overseas Students - ELICOS), которые стремятся попасть в австралийские вузы.

На данный момент студенты могут поступить в высшее учебное заведение после окончания ELICOS без каких-либо экзаменов.

По словам министра, правительству Австралии точно не известно, сколько из 150 000 студентов ELICOS прошлого года показали плохие результаты.

"Но мы знаем множество анекдотических случаев, о том, что студенты не могут в полной мере участвовать в работе групп, или выполнить задачи, которые они получают", - сказал министр.

Новые стандарты будут внедрены в 2018 году. В рамках их внедрения ожидается усилить контроль за посещаемостью и интенсифицировать личное общение преподавателей и студентов.

Саймон Бирмингем отмечает, что изменения укрепят репутацию Австралии как поставщика высококачественных международных образовательных услуг, предоставление которых приносит в бюджет 28 миллиардов долларов в год.

Более четкие, более жесткие стандарты также облегчат задачу регулятора высшего образования TEQSA по очистке образовательного рынка Австралии от недоброкачественных поставщиков услуг.