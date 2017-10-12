Палата представителей США хочет обнародовать российскую рекламу из Facebook

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США сообщил в среду, что собирается обнародовать тысячи политических рекламных сообщений в Facebook, предположительно купленных Россией во время американских президентских выборов-2016.

Члены Палаты представителей Майк Конауэй и Адам Шифф сказали журналистам после встречи с операционным директором Facebook Шерил Сандберг, что обсуждают возможность публикации рекламы с компанией.

“Мы обратились за помощью к Facebook, чтобы убрать всю персональную информацию, и надеемся, что после этого мы сможем обнародовать рекламные сообщения”, - сказал Шифф.

По словам Конауэя, комитет по разведке вряд ли опубликует рекламу до того, как руководство Facebook даст показания о российском вмешательстве на слушаниях в Конгрессе, которые пройдут 1 ноября.

Комитет по разведке, один из основных комитетов в Конгрессе, занимающихся расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США, получил более 3.000 рекламных сообщений, которые могла купить Россия. Facebook обнаружила их в своей сети и сообщила, что они публиковались за несколько месяцев до выборов и через несколько месяцев после. Демократы и республиканцы сказали, что хотят обнародовать эти рекламные сообщения.

Представители Facebook и комитета пока не ответили на запрос о комментарии.

Google и Twitter также обнаружили, что предположительно российские спецслужбы в прошлом году использовали их платформы для покупки рекламы и размещения материалов, способных посеять политические распри.

Все три компании должны будут дать показания перед комитетами по разведке Палаты представителей и Сената 1 ноября. Facebook и Twitter уже подтвердили, что планируют присутствовать на слушаниях.