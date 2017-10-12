Две крупнейшие палестинские группировки ХАМАС и ФАТХ договорилось о перемирии

Радикальное исламское движение ХАМАС сообщило о достижение договоренности о перемирии со своим оппонентом - Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

В заявлении, опубликованном утром в четверг, 12 октября, лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, не называется подробностей. В свою очередь руководство ФАТХ заявило о том, что о состоянии переговоров в Каире будет объявлено на пресс-конференции, намеченной также на четверг.

Две крупнейшие палестинские группировки находятся на протяжении многих лет в состоянии конфликта. В 2007 году ХАМАС, которое в ЕС и США признано террористической группировкой, в результате вооруженного захвата власти создало свою администрацию в секторе Газа. Более умеренное ФАТХ и его лидер Махмуд Аббас контролируют территорию на Западном берегу реки Иордан.

На переговоры о перемирии ХАМАС и ФАТХ согласились под давлением Египта. Их целью является образование единой администрации на палестинских территориях и проведение новых выборов. Одной из спорных тем переговоров является будущее вооруженного крыла ХАМАС, состоящее из 25 тысяч боевиков.