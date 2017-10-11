Глава Еврогруппы уходит из голландской политики

Министр финансов Нидерландов и глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, которого в марте выбрали до голландского парламента, решил оставить политику 25 октября. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на письмо спикера нижней палаты парламента.

По его словам, он больше не имеет чем помочь своей левоцентристской Лейбористской партии, которая потерпела поражение на выборах, получив лишь 9 из 38 мест в парламенте.

Как отмечается, Дейсселблум останется на посту президента Еврогруппы до середины января 2018 года.

Выборы нового главы Еврогруппы пройдут после заседания рады 4 декабря. Среди кандидатов на эту должность - француз Бруно Ле Майер, португалец Марио Сентоно, испанец Луис де Гиндос, словак Питер Казимир и Пьер Грамгн из Люксембурга, пишет Bloomberg.