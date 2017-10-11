О шпионаже через «Касперского» США узнали от взломавших его служб Израиля

Израильские спецслужбы взломали внутреннюю сеть «Лаборатории Каперского» и выяснили, что с помощью ПО лаборатории России удалось получить данные Агентства национальной безопасности США (АНБ). Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Израиль передал данные США, эта информация стала поводом для запрета американским госучреждениям использовать ПО лаборатории, который вступил в силу в сентябре.

По словам двух источников Washington Post, в 2015 году работающие на правительство Израиля хакеры заметили на компьютерах российской фирмы «хакерское ПО», которое могло быть связано только с АНБ. ​ПО, как сообщили собеседники газеты, попало к российским властям.

По информации источников WSJ, в 2015 году российские спецслужбы, используя антивирус Касперского, украли секретные документы с домашнего компьютера сотрудника АНБ. В документах содержались данные о том, как АНБ проникает в сети других стран. Это могло помочь российским спецслужбам усилить защиту собственных сетей, говорили источники газеты.

Как большинство антивирусов ПО Каперского требует доступа ко всем файлам на компьютере, чтобы сканировать их на наличие вредоносных программ, объясняет NYT. Рутинная процедура сканирования файлов «стала отличным инструментом для российской разведки», утверждает газета.

В «Лаборатории Касперского» информацию о шпионаже с помощью программы опровергали, заметив, что в подтверждение предполагаемого инцидента «не было представлено никакой информации или свидетельств». «Как результат, мы должны предположить, что речь идет об очередном случае ложных обвинений», — ​говорили в компании.

Статью NYT в компании также прокомментировали. «Так как целостность наших продуктов имеет основное значение для нашего бизнеса, «Лаборатория Касперского» исправляет любые уязвимые места, о которых появляются сообщения», — говорится в сообщении компании, которое распространил ее основатель Евгений Касперский. В компании напомнили о готовности работать с властями США и попросили предоставить информацию о продуктах лаборатории, которая помогла бы «начать (внутреннее) расследование». «Лаборатория Касперского» никогда не помогала и не будет помогать любому государству в мире в его попытках кибершпионажа», - заверили в компании.

Как отмечает New York Times, более 60% прибыли компании (около $374 млн из $633) приходятся на клиентов из США и Западной Европы. ​

В сентябре этого года Министерство внутренней безопасности США назвало продукцию «Лаборатории Касперского» угрозой безопасности страны и обязало все госучреждения отказаться от использования ПО компании. Американским ведомствам дали на это три месяца.