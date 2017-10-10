Премьер Латвии форсирует перевод школ на латышский язык

Необходимо решить вопрос о полном переводе школьного образования на латышский язык до февраля 2018 года, чтобы эта тема не стала инструментом в ходе предвыборной гонки. Об этом заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в телевизионном интервью.

"Важно, чтобы этот вопрос не использовался в качестве инструмента для предвыборных кампаний, поэтому дискуссии должны пройти в определенные сроки, и я считаю, что он может быть решен к февралю или марту следующего года", - сказал премьер-министр.

По словам главы латвийского правительства, в правящей коалиции "никто не сомневается", что жители Латвии должны получать образование на государственном языке. Кучинскис считает хорошее знание латышского необходимым условием конкурентоспособности на внутреннем рынке труда.

Накануне, 9 октября, правящая коалиция в Латвии поддержала постепенный перевод образования в стране на латышский язык. В течение месяца министр образования и науки Карлис Шадурскис должен подготовить документы для обсуждения нового закона. Неделей ранее он заявил, что с 2020 года все общеобразовательные школьные предметы будут преподаваться только по-латышски. При этом ученики из числа национальных меньшинств смогут изучать свой родной язык, литературу и историю.

Выборы в 13-й сейм Латвии пройдут осенью 2018 года.