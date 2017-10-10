Количество безработных в мире превысило 200 миллионов

В 2017 году число безработных во всем мире вновь увеличилось и превысило 200 миллионов человек. Основная причина тяжелого положения на рынке труда - стагнация малого и среднего бизнеса, особенно в развивающихся странах, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Его авторы сообщают, что за год армию безработных пополнили 3,4 миллиона человек.

Традиционно основными работодателями, особенно в бедных странах и странах со среднем уровнем дохода, являются малые предприятия.

В бедных африканских странах на малый бизнес приходится почти половина рабочих мест. В арабских государствах средний бизнес трудоустраивает 70% трудящихся. Однако в последние годы, согласно данным МОТ, такого рода компании сталкиваются с серьезными проблемами и даже переживают стагнацию. Они не только не создают новых рабочих мест, но и сокращают число своих сотрудников.

Это привело к тому, что темпы роста численности людей работоспособного возраста значительно опережают темпы создания новых рабочих мест.

Данные по 130 странам мира показывают, что до финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, в сфере малого бизнеса появлялось намного больше рабочих мест, чем в крупных фирмах. Однако сейчас ситуация изменилась. Небольшие частные компании предпочитают обходиться малыми силами. Эксперты призывают правительства вмешаться в сложившуюся ситуацию и найти механизмы, поощряющие бизнесменов к тому, чтобы трудоустраивать большее число людей.

Авторы нового доклада также подняли вопрос о повышении квалификации трудящихся. Они установили, что в результате обучающих тренингов для персонала их заработная плата увеличивается на 14%, а производительность - на 20%.