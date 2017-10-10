Россияне оплатили десятикратный рост расходов на помощь другим странам

Правительство РФ наращивает расходы на помощь другим странам за счет налогоплательщиков, несмотря на падение цен на нефть, обнищание 20 млн граждан и дыру федеральном бюджете, где в 2017 году реальными поступлениями не обеспечен каждый седьмой заложенный рубль, пишет finanz.ru.

В прошлом году на финансовую помощь иностранным государствам из бюджета ушло 1,02 млрд долларов, сообщает РАНХиГС в октябрьском "Мониторинге". За 11 лет эти расходы увеличились в 11 раз - 2005 году они составляли всего 101,3 млн долларов. Накопленным итогом за этот период международная помощь стоила бюджету 6,39 млрд долларов, или 370 млрд рублей по текущему курсу.

Деньги тратятся в основном на помощь конкретным странам, остальное получают международные организации, выяснили старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Тремя крупнейшими получателями помощи являются Кыргызстан (323 млн долларов в 2015 году), Армения (37,3 млн долларов) и Таджикистан (21,7 млн долларов). Также за 2014-2016 гг. Россия внесла дополнительно $500 млн в уставный капитал Российско-киргизского фонда развития.

Несмотря на то, что в прошлом году прямые расходы на помощь странам несколько снизились, выросла другая помощь, например техническая (до 45,1 млн долларов). Кроме того, Россия стала чаще списывать долги - за 2016 год было списано почти 430 млн долларов, больше всего - Кыргызстану и Монголии (240 млн долларов и 174,2 млн соответственно).

Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ указывает на то, что траты на международную помощь сопоставимы, например, с расходами бюджета на ЖКХ (72 млрд рублей в 2016 году) и программу развития физкультуры и спорта, на СМИ (примерно по 60 млрд рублей). Примерно столько же в 2018 году Минфин планирует получить от внепланового повышения акцизов на топливо (около 50 млрд рублей).

При этом Кнобель уверен в том, что фактическая помощь гораздо больше заявленной. Так, из-за отсутствия экспортной пошлины при продаже газа и нефти в Беларусь и Армению трансферт им в 2011 году достигал 9,1 млрд долларов, снизившись в связи с налоговым маневром в нефтегазовом секторе до 3,8 млрд долларов в 2017 году.

Кроме того, 6 млрд долларов за последний год Россия выделила Венесуэле за счет "Роснефти" - кредит был оформлен как предоплата за покупку у режима Николаса Мадуро "черного золота".

Еще 1 млрд долларов межгосударственного долга Венесуэлы перед РФ де-факто находится в стадии дефолта - бюджет должен был получить от его погашения 54 млрд рублей в 2017 году, но деньги не пришли. Глава Минфина Антон Силуанов в конце сентября заявил, что рассматривается возможность реструктуризации этой задолженности на "взаимовыгодных" условиях. В октябре в Москву прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявивший, что долг перед Россией является предметом переговоров. При этом объемы международной помощи, которую оказывает Россия, растут даже в кризисные годы – в 2009-м, например, их объем вырос более чем втрое, отмечают в РАНХиГС. Та же тенденция проявилась в 2014-16 гг., когда обвал цен на нефть отправил экономику в самую. продолжительную за 20 лет рецессию, в результате которой уровень жизни населения вернулся в отметкам 10-летней давности и реальные располагаемые доходы просели почти на 20%.

Общих данных о помощи в текущем году еще нет, поскольку Минфин предоставляет информацию в Комитет содействия развитию ОЭСР только в середине года. В законе о бюджете эти расходы могут классифицироваться по другим статьям, объясняет Зайцев. Например, в этом году Россия списала долги африканским странам более чем на 20 млрд долларов, еще 240 млн долларов - Кыргызстану.