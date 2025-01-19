Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP.

В первый день пользователи могут приобрести 200 миллионов монет, за последующие три года их количество должно достичь 1 миллиарда. За первый час торгов капитализация криптовалюты Дональда Трампа достигла $3 миллиарда, а через полтора часа выросла до $4,3 миллиарда.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа», - написал избранный президент США в соцсети X (ранее Twitter).

Трамп стал первым кандидатом от основных политических партий в стране, который поддержал криптоиндустрию. После его победы на президентских выборах биткоин несколько раз обновлял исторический максимум стоимости и его курс превышал $100 тысяч.