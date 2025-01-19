Последнее обновление: 19.01.2025 13:00

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP.

В первый день пользователи могут приобрести 200 миллионов монет, за последующие три года их количество должно достичь 1 миллиарда. За первый час торгов капитализация криптовалюты Дональда Трампа достигла $3 миллиарда, а через полтора часа выросла до $4,3 миллиарда.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа», - написал избранный президент США в соцсети X (ранее Twitter).

Трамп стал первым кандидатом от основных политических партий в стране, который поддержал криптоиндустрию. После его победы на президентских выборах биткоин несколько раз обновлял исторический максимум стоимости и его курс превышал $100 тысяч.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование