США тайно вложили $1,5 млрд в производство дронов в Украине. Об этом стало известно 16 января, когда администрация Байдена рассекретила последнюю часть документов о предоставлении Украине военной помощи.

В сентябре 2024 года было выделено $1,5 млрд для развития дроновой индустрии Украины. Еще $800 млн Пентагон направил осенью на закупку компонентов и финансирование украинских производителей. Кроме того, американские разведчики помогали строить программу дронов в Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что помощь включала не только обмен разведданными, но и поддержку систем, доказавших свою эффективность на поле боя, пишет The New York Times.

Благодаря поддержке США, Украина смогла начать производство дронов нового поколения на своей территории и впоследствии расширить его, заявили американские чиновники.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это оказало "реальное стратегическое влияние" на ход войны.

Украинские дроны продемонстрировали высокую эффективность, в том числе морские дроны уничтожили четверть российского Черноморского флота. Также дроны на фронте замедлили наступательные действия России на востоке Украины.

"Этот опыт дал ценные уроки, которые США начали интегрировать в собственную оборонную индустрию", – подытожил Салливан.