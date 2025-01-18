Последнее обновление: 18.01.2025 13:13

Ведущие канадские банки вышли из климатической коалиции накануне инаугурации Трампа

Четыре крупнейших банка-кредитора Канады заявили в пятницу, что выходят из глобальной климатической коалиции банковского сектора, присоединяясь к шести крупнейшим банкам США. Об этом сообщает Reuters.

Трамп критически относится к усилиям правительств, которые пытаются определять политику в отношении изменения климата. Выход четырех канадских банков: TD Bank, Bank of Montreal, Национального банка Канады и Canadian Imperial Bank of Commerce из климатического альянса "Net-Zero Banking Alliance" начался с объявления Goldman Sachs о выходе 6 декабря.

Канадские банки заявили в отдельных заявлениях, что они готовы работать вне альянса и разрабатывать свои климатические стратегии.

Net-Zero Banking Alliance - инициатива ООН, основанная бывшим председателем Банка Канады Марком Карни, была основана в 2021 году с целью поощрения финансовых учреждений к ограничению последствий изменения климата и достижения нулевого уровня выбросов в окружающую среду.

За последние 2 месяца из альянса также вышли: Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley и JPMorgan.

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