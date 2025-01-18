Binance ужесточит процедуры ввода и вывода криптовалют для Польши

Биткоин-биржа Binance предупредила пользователей из Польши об изменениях в процедурах внесения и вывода криптовалюты.

Согласно сообщению, с 20 января клиентам нужно указывать полное имя, страну и название биржи (если применимо) при следующих операциях: при депозите свыше €1000 — данные об отправителе; при выводе средств на любую сумму — информацию о получателе.

Представители Binance объяснили, что изменения продиктованы вступлением в силу регламента ЕС для цифровых активов MiCA и затрагивают только переводы в криптовалютах.

В декабре 2024 года Bybit заявила о прекращении предоставления всех услуг на территории Франции в связи с ужесточением требований к лицензированию.

До этого Coinbase предупредила об ограничении доступа к стейблкоинам, не соответствующим MiCA, и приостановке выплат по программе вознаграждений для держателей USDC в ЕС.

Напомним, CEO Tether Паоло Ардоино заявил, что MiCA создает «системный риск» для «стабильных монет» и банковской системы. Основатель MakerDAO Руне Кристенсен считает, что это затронет и DeFi.