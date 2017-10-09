МАГАТЭ подтверждает, что сделка с Ираном выполняется - ЕС

Выполнение в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы подтверждается восемью докладами МАГАТЭ, заявила генсек Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"Обменялись мнениями с генеральный директором МАГАТЭ Юкио Амано о полном выполнении СВПД, за чем мониторит беспристрастное МАГАТЭ и что подтверждено восемью докладами", - написала Х.Шмид в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может заявить о том, что Иран не соблюдает СВПД.

Президент США должен каждые три месяца представить конгрессу США свою оценку того, соблюдает ли Тегеран условия ядерной сделки. Очередной срок истекает 15 октября.

До этого Д.Трамп дважды подтверждал выполнение Ираном СВПД. Но в этот раз, по данным СМИ, он может не подтвердить это. В этом случае конгресс в течение следующих 60 дней должен будет рассмотреть варианты дальнейших действий, включая возможность возобновления санкций в отношении Ирана, приостановленных в соответствии с СВПД и выхода США из этого соглашения.

Наблюдатели не исключают, что заявить о своем решении Д.Трамп может 12 октября, когда будет представлять свою стратегию на Ближнем Востоке.

Ранее президент США называл СВПД одной из самых худших сделок, которые достались ему от его предшественника Барака Обамы.

СВПД был достигнут в июле 2015 года Ираном и координируемой ЕС "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).