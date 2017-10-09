Меркель согласилась ограничить прием мигрантов, чтобы начать переговоры о коалиции

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) договорилась о миграционной политике с родственным ей баварским Христианско-социальным союзом (ХСС), что позволяет начать переговоры о коалиции с другими политическими силами.

Пойдя на очевидные уступки, Меркель согласилась ограничить ежегодную численность принимаемых на гуманитарных основаниях мигрантов 200.000 человек.

ХДС и ХСС достигли согласия после семичасовых переговоров, после чего объявили встречу завершенной. Осталось неясным, договорились ли партии о других вопросах, в числе которых европейская политика и пенсии. Подробности станут известны на пресс-конференции в понедельник.

Партия Меркель в четвертый раз выиграла выборы 24 сентября, однако в этот раз результат оказался значительно хуже предыдущих из-за значительного успеха крайне правых.

Меркель намерена создать коалицию своего консервативного блока с поддерживающей бизнес Свободной демократической партией (СвДП) и партией “Зеленых”, повестка которых значительно разнится, начиная от налогообложения и заканчивая вопросами энергетики в Европе.

В первую очередь, однако, Меркель нужно навести порядок в рядах собственной партии и преодолеть разногласия ХДС и “сестринской” ХСС из Баварии, где проживает 15 процентов населения Германии.

Обе партии долгие десятилетия формировали правящий блок, однако стали расходиться в миграционной политике с тех пор, как Меркель открыла границы в 2015 году для огромного потока мигрантов, большая часть которых въехала в Германию именно через Баварию.

ХСС требовала ограничить число беженцев, однако Меркель сопротивлялась, утверждая, что эта мера нарушит конституцию Германии, гарантирующую право на убежище всем, столкнувшимся с политическим преследованием.

В соответствии с выработанным в воскресенье компромиссом, Германия обязалась ежегодно принимать около 200.000 человек, бежавших из своей страны по гуманитарным причинам, в том числе и семьи беженцев, уже живущих в Германии. Однако власти не будут разворачивать людей на границе, и партии избегали формулировки “верхний лимит”, от которой долго отказывалась Меркель.

“Мы хотим, чтобы общее число людей, принятых по гуманитарным причинам (беженцы или ищущие убежища, лица с правом на дополнительную защиту, члены семей, перемещение или переселение минус депортации и добровольные отъезды будущих беженцев) не превышало 200.000 человек в год”,- говорится в тексте соглашения.