Из-за обновления системы на границе Литвы с Беларусью образовались очереди грузовиков

Из-за проводившихся на пунктах погранпропуска Литвы работ по обновлению системы на белорусской стороне образовалась очередь из почти тысячи ожидающих въезда грузовиков.

Ожидается, что после возобновления работы системы очереди на границе исчезнут в ближайшие дни, пишет Delfi.

"У нас 7-8 октября были плановые остановки системы, об этом мы сообщали на своем сайте. Эти очереди за сегодня-завтра (понедельник — вторник — BNS) должны исчезнуть, потому что система уже работает, и эта проблема была решена", - сказал в понедельник BNS представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс.

По его словам, из Литвы в Беларусь очередей грузовиков нет.

Белорусское погранведомство на своем сайте сообщает, что, по данным на полдень понедельника, на погранпереходе Каменный Лог - Медининкай на выезде из Беларуси ожидает 400 грузовиков, на погранпереходе Бенякони - Шальчининкай - 234, на пункте Привалка - Райгардас - 168, на пункте Котловка-Лаворишкес - 160.