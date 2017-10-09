Румыния призвала усилить присутствие НАТО на "восточном фронте"

НАТО не является угрозой для России, но должно вести диалог с Москвой с "сильных позиций", заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на Парламентской ассамблее альянса.

"Наша цель – мир, а не война. НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России… В отношениях с Россией необходима комплексная, согласованная и долгосрочная стратегия. Она должна включать диалог, но с сильных позиций обороны и сдерживания", - сказал Йоханнис, которого цитирует агентство Mediafax.

По его словам, необходимо консолидировать обширную сеть партнерства Североатлантического альянса со всеми государствами, которые рассматривают НАТО как партнера по сотрудничеству.

"Необходимо усилить присутствие на восточном фронте, особенно на юге, в Черном море, во всех измерениях", - подчеркнул Йоханнис.

Он добавил, что различия между мерами, принятыми для северного и южного флангов, должны исчезнуть, создав "надежное, стабильное, предсказуемое единое передовое присутствие".

Йоханнис также призвал удвоить усилия по защите гражданской инфраструктуры от гибридной, кибернетической или информационной агрессии.

За последние десять лет группировка НАТО у границ России увеличилась в три раза. При этом в Кремле не раз заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.