Последнее обновление: 09.10.2017 17:40

Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы.

Документ, в частности, закрепляет возможность привлечение иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, к «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».

Ранее прописанная в Положении норма совпадала с нормой закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой военнослужащие-иностранцы могут принимать участие в «выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов», делая это в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами и законодательством России.

Об участии служащих в российской армии иностранцев в операциях за пределами территории России закон отдельно ничего не говорит. Иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.

В отличие от россиян, иностранцы при поступлении на воинскую службу не приносят присягу «на верность Отечеству», но дают обязательство «соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг».

В соответствии с законодательством, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе. В настоящее время российские военнослужащие принимают участие в военной операции в Сирии, одн​ако Минобороны не раскрывало данных о привлечении к военным действиям контрактников из числа иностранных граждан.

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