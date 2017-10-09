Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет в Украине в 2020 году

Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году впервые пройдет в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО народного депутата Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО», - написала она.

«Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение», - добавила Геращенко, отметив, что Украина находится на «правильном евроатлантическом пути».

Парламентская ассамблея НАТО собирается дважды в год. Последняя 63-я сессия открылась в Бухаресте 6 октября и продлится до понедельника, 9 октября.

В середине июля президент Украины Петр Порошенко сообщил о согласии НАТО обсудить план действий по вступлению страны в альянс при условии, что власти Украины проведут реформы по доведению страны до стандартов организации к 2020 году. По словам Порошенко, Украина «четко определила» свое «политическое будущее и будущее в сфере безопасности».