Российская оппозиция провела митинги против Путина в его день рождения

олиция в субботу задержала более 200 человек, вышедших на антикремлевские митинги в российских городах, чтобы поддержать находящегося под арестом лидера оппозиции Алексея Навального, сообщила мониторинговая группа.

На Пушкинской площади в Москве, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий временами дождь, собрались около тысячи человек, скандировавших “Россия будет свободной!” и “Россия - без Путина”. Позднее демонстранты направились к Кремлю и зданию Госдумы.

Полицейские задержали нескольких участников столичной акции, но им в итоге не были предъявлены обвинения.

В других городах митинги, однако, развивались не по такому мирному сценарию. По данным мониторинговой независимой группы ОВД-Инфо, в 27 городах были задержаны в общей сложности 262 человека.

В Санкт-Петербурге, родном городе президента Владимира Путина, полиция задержала как минимум 10 человек, сообщил корреспондент Рейтер. Всего на митинг пришли около 1.500 человек, в том числе с лозунгами “Путин - вор” и “Свободу Навальному!”

Навальный сейчас находится под 20-дневным арестом, к которому суд приговорил его за нарушение правил организации митингов. На этой неделе оппозиционер призвал сторонников выйти на акции в Москве и других городах 7 октября - день, когда Путин отмечает 65-летний юбилей.

Московские демонстранты принесли с собой копии конституции РФ и плакаты с цитатой из главного закона, которая говорит, что у каждого есть право проводить собрания и митинги.

Кто-то пришел с российскими триколорами, а несколько демонстрантов взяли с собой надувных желтых уток, которые, по их словам, служат отсылкой к фильму Фонда борьбы с коррупцией Навального о премьере Дмитрии Медведеве. Медведев назвал выдвинутые в фильме обвинения “чушью”.

Субботние акции, на которые власти большинства городов не дали разрешения, прошли с меньшим размахом, чем протесты в марте и июне, ставшие, по некоторым оценкам, крупнейшими с 2012 года.

Среди тех, кто собрался на акцию в столице, было много молодежи.

Сохраняющий высокие рейтинги популярности Путин говорит, что пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в марте 2018 года, однако многие ожидают, что президент попробует переизбираться на четвертый срок и объявит об этом в ноябре или декабре.

Навальный добивается права участвовать в выборах, несмотря на запрет Центризбиркома из-за судимости по делу “Кировлеса”. Сам Навальный считает этот приговор политически мотивированным.

Согласно опросам общественного мнения, если и Путин и Навальный выставят свои кандидатуры, то действующий президент победит с большим преимуществом. Оппозиционер говорит, что в таких опросах нет смысла, потому что в стране нет реальной политической конкуренции.