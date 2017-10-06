Еврокомиссия продолжает настаивать на переговорах с РФ по "Северному потоку 2"

Вопрос о мандате для Еврокомиссии на переговоры с российской стороной по газопроводу "Северный поток 2" находится на рассмотрении Советом ЕС, надо дождаться его политического заключения, заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Совету надлежит определить свою позицию путем его внутренней процедуры и сообщить результаты", - ответила она на вопрос о юридическом статусе проекта газопровода "Северный поток 2".

"Наша цель в том, чтобы быть уверенными, что "Северный поток 2" строится при уважении главных принципов законодательства ЕС в международном плане, и в этом ничего не изменилось", - добавила она.

"Мы неоднократно повторяли нашу позицию. Мы считаем, что "Северный поток 2" не соответствует целям Энергетического союза. Существует юридический вакуум, который должен быть заполнен в итоге переговоров. Нельзя иметь газопровод, который функционирует в зоне ЕС, не соответствуя нашим важнейшим международным принципам", - продолжила представитель Еврокомиссии.

"Это заявлялось неоднократно", - отметила она.

А.-К.Итконен напомнила, что член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете изложил эту позицию в сентябре в ходе дебатов в Европейском парламенте, и Еврокомиссия продолжает придерживаться такого подхода к газопроводу "Северный поток 2".