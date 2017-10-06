Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение

В восточной части Японии сравнительно близко от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Геологическую службу США.

"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в восточной Японии", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 300 км к востоку от Иваки, остров Хонсю.

Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Как отмечает издание, землетрясение произошло в относительной близости от Фукусимы, где в 2011 году из-за сильнейшего цунами произошла крупная авария на АЭС.