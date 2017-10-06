Парламент Каталонии соберется для решения о независимости вопреки запрету Мадрида - чиновник

Каталонский парламент соберется в понедельник, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, сказал в пятницу глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева.

На фоне усиления противостояния между теми, кто поддерживает независимость состоятельного региона, и испанским центральным правительством, Ромева сказал в интервью телеканалу Би-би-си, что парламент Каталонии примет решение о независимости автономии.

В четверг Конституционный суд Испании запретил каталонскому парламенту проводить запланированное на понедельник заседание, в ходе которого руководство автономии собиралось объявить об отделении региона от Испании после запрещенного Мадридом референдума в минувшие выходные.

“Парламент обсудит, парламент соберется. Это будут дебаты, и это важно”, - сказал Ромева Би-би-си, отвечая на вопрос о том, что произойдет в понедельник. По его словам, кризис разрешится политическим, а не судебным путем.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон сказал в интервью Би-би-си, опубликованном в среду, что правительство автономии попросит парламент региона объявить о независимости от Испании после завершения подсчета голосов - скорее всего, в выходные или в начале следующей недели.