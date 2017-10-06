Всемирная туристская организация ищет кандидата на бесплатное путешествие

Всемирная туристская организация (UNWTO) объявила конкурс на поиск путешественника, который в течение месяца посетитнесколько стран мира абсолютно бесплатно.

"Вам уже есть 18? Вы ответственный путешественник? Вам нравится делиться своими впечатлениями c миром? И самое главное - можете ли вы быть людскимвоплощением добродетелей кампании Travel.Enjoy.Respect ("Путешествуй.Наслаждайся.Уважай")? Если ответ "да", то этот конкурс для вас!", - говорится в объявлении.

Счастливчик посетит шесть различных направлений в трёх регионахмира, которые демонстрируют практики и инициативы в области устойчивого туризма.

Путешествие начнётся в штаб-квартире UNWTO в Мадриде с официального мероприятия. А завершится примерно через месяц на церемонии закрытия Международного года устойчивого туризма в Женеве.

Чтобы попробовать выиграть бесплатное путешествие необходимо заполнитьзаявку на сайте Travel.Enjoy.Respect, в которой рассказать о своем туристическом опыте в стиле "Путешествуй.Наслаждайся.Уважай", а также аргументировать, почему для поездки должны выбрать именно вас.

Дедлайн - 18 октября 2017 года. Само путешествие продлится с 24 ноября по 19 декабря 2017 года.