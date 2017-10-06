Последнее обновление: 06.10.2017 17:13

Названы лучшие бары мира в 2017 году

Премия The World's 50 Best Bars 2017 опубликовала список лучших питейных заведений мира по версии 2017 года.

В первую пятерку попали исключительно заведения из Лондона и Нью-Йорка. Лучшим назван лондонский American Bar — бар со 125-летней историей, впервые возглавивший этот рейтинг. В прошлом году он был на втором месте.

Места со второго по пятое занимают, соответственно, Dandelyan (Лондон), The Nomad (Нью-Йорк), Connaught Bar (Лондон) и The Dead Rabbit (Нью-Йорк).

В первой десятке также представлены бары из Афин, Сингапура и Шанхая.

Премии The World's 50 Best Bars уже девять лет. Ежегодно за лучшие питейные заведения мира голосуют более 500 экспертов. Список приставляет собой "всеобъемлющий международный путеводитель " по главным барам планеты, говорится на сайте премии.

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