Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием

Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 года Международную кампанию по отказу от ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что награда присуждена ICAN за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия, а также «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

ICAN была создана в 2007 году как «зонтичная» организация, объединяющая борцов за ядерное разоружение. Всего в составе ICAN находится свыше 400 различных организаций. Инициатором создания такой коалиции выступило движение Врачи мира за предотвращение ядерной войны, которое само стало лауреатом Нобелевской премии мира в 1985 году.

За десять лет существования ICAN пролоббировала несколько резолюций в ООН, касающихся ядерного разоружения. Среди последних инициатив — Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который призван стать документом о всеобъемлющем запрете на ядерные боеголовки, подобно уже существующим запретам на химическое и биологическое оружие, кассетные боеприпасы и так далее.

Договор подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года и открыт для подписания странами-участницами 20 сентября. На данный момент свои подписи на документе подставили представители 53 государств, три из них уже успели его ратифицировать — Гайана, Таиланд и Ватикан.

Ни одной крупной ядерной державы среди подписантов ДЗЯО пока нет. Ранее, еще до подписания документа, Россия уверяла, что не будет к нему присоединяться. Конвенция не отвечает интересам российской национальной безопасности, есть основания опасаться, что она может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения, говорил РБК директор департамента МИД по вопросам нераспространения Михаил Ульянов. На этой неделе США призвали страны-члены ООН не подписывать ДЗЯО.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Первым лауреатом стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

Последним на текущий момент лауреатом стал президент Колумбии Хуан Сантос. За неделю до присуждения премии, в сентябре 2016 года, он подписал мирный договор с леворадикальной группировкой FARC, завершивший полувековую гражданскую войну.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира выдается тем, кто за прошедший год «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций».

За 117 лет существования премии она была выдана 98 раз. Она не присуждалась в годы обеих мировых войн, в мирное время несколько раз денежные средства направлялись на пополнение премиального фонда. В 1948 году Нобелевский фонд отказался вручать премию, мотивировав это тем, что в тот раз «не нашлось подходящего живого кандидата».

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/society/06/10/2017/59d7470a9a79478eb1898e6d