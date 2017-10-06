Трамп не будет сертифицировать иранское ядерное соглашение - чиновник

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, вскоре объявит об отказе сертифицировать знаковое ядерное соглашение об ограничении иранской ядерной программы, сказал в четверг высокопоставленный чиновник администрации американского лидера, что может привести к аннулированию заключенной в 2015 году сделки.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Трамп также, как ожидается, представит более широкую и агрессивную стратегию в отношении Ирана. Администрация Трампа часто критикует действия Тегерана на Ближнем Востоке.

Трамп, который называет ядерное соглашение “позором” и “худшей из когда-либо заключенных сделок”, должен решить, отвечает ли договоренность интересам национальной безопасности США, и до 15 октября сообщить Конгрессу, соблюдает ли Тегеран ее условия.

“Мы не должны позволить Ирану... получить ядерное оружие”, - сказал Трамп на встрече с высокопоставленными военными чиновниками в Белом доме в четверг.

“Иранский режим поддерживает терроризм и распространяет насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы должны положить конец непрекращающейся агрессии Ирана и ядерным амбициям. Они не оправдывают духа соглашения”.

Отвечая на вопрос о решении относительно сертификации сделки, Трамп сказал: “Вы услышите об Иране очень скоро”.

Сторонники соглашения говорят, что его крах спровоцирует региональную гонку вооружений и усилит напряженность на Ближнем Востоке, в то время как противники считают, что сделка привела к чрезмерному смягчению санкций против Тегерана, при этом не потребовав, чтобы Иран окончательно закрыл свою ядерную программу.

Иранские власти неоднократно говорили, что Тегеран не будет первой стороной, нарушившей соглашение, в рамках которого Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие большинства международных санкций, наносивших вред экономике страны.

Если Трамп откажется сертифицировать соглашение, у лидеров Конгресса США будет 60 дней на то, чтобы решить, возобновлять ли действие санкций против Тегерана.

Хотя республиканцы и некоторые демократы были против заключения сделки в 2015 году, сейчас законодатели Конгресса вряд ли хотят заниматься иранской проблемой.

Администрация президента США рассматривает 12 октября как возможную дату выступления Трампа, посвященного иранской проблеме, однако окончательное решение пока не принято, сообщил ранее американский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в Конгрессе во вторник, сказал, что Иран “в целом” соблюдает соглашение. Глава Пентагона добавил, что Вашингтон рассмотрит возможность продолжения участия в сделке, если не будет доказано, что Тегеран не соблюдает ее, и если это будет отвечать национальным интересам США.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, считает ли он, что сделка отвечает интересам нацбезопасности США, Мэттис сказал: “Да, сенатор, я так считаю”.

Глава МИД Ирана на прошлой неделе сказал, что Тегеран может также выйти из соглашения, если это сделает Вашингтон.