В Японии новая партия нацелилась на отказ страны от АЭС к 2030 году

Новая в Японии "Партия надежды" поставила цель добиться до 2030 года полного отказа страны от атомной энергетики, заявила в пятницу в Токио лидер партии, токийский губернатор Юрико Коикэ в преддверии выборов в нижнюю палату парламента.

"Мы стремимся до 2030 году свести к нулю использование АЭС, - сказала она на пресс-конференции, транслировавшейся в сети интернет. - Мы нацелены на то, чтобы закрепить в конституции курс на отказ от использования АЭС, который оставался бы неизменным даже в случае смены правительств".

В 2016 году акционеры главных энергетических компаний Японии призвали к отказу от выработки атомной энергии в стране из опасений повторения трагедии, которая произошла в 2011 году на АЭС "Фукусима-1" во время разрушительного землетрясения и цунами.

Вместе с тем девять компаний, включая TEPCO — оператора АЭС в Фукусиме, выступили против такого предложения. Нынешнее правительство Японии во главе с премьер-министром Абэ придерживается курса на поддержку атомной энергетики под предлогом экономических интересов страны, несмотря на сопротивление общественности и оппозиции. Остановленные после аварии в Фукусиме АЭС по всей Японии проходят проверки по новым стандартам безопасности с тем, чтобы снова начать работу.

В конце прошлого месяца премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил нижнюю Палату представителей японского парламента для проведения 22 октября досрочных выборов. За несколько часов до этого губернатор Токио Коикэ объявила о создании собственной "Партии надежды".