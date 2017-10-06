Последнее обновление: 06.10.2017 17:13

В России создан департамент по блокировке анонимайзеров

В России появился специальный департамент, в котором изучаются возможности блокировки интернет-ресурсов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов.

Как рассказал "Известиям" глава Роскомнадзора Александр Жаров, новая структура создана на базе предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственного российскому органу по контролю и надзору в сфере СМИ.

Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета, в частности поправок в закон "О защите информации", которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не предоставлять пользователям допуск к заблокированным сайтам.

Если же эти сервисы сами не выполняют нормы закона, то и их следует заблокировать, поэтому сотрудники ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе анонимайзеры.

Закон о регулировании анонимайзеров вступает в силу в России 1 ноября. Наблюдатели считают его "атакой на интернет-свободу".

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