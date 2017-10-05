Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

В Турции задержат более 130 сотрудников министерств

Власти Турции выдали постановления на задержание 133 человек, работающих в министерствах финансов и труда.

Из лиц, подлежащих задержанию, 101 работает в министерстве финансов и 32 - в министерстве труда и социальной защиты.

Задержания проводятся в рамках расследования попытки госпереворота в Турции, предпринятой в июле 2016 года.

"Подозрения у властей вызвало то, что эти работники пользуются мессенджером ByLock, шифрующим сообщения", - отмечается в сообщении.

Власти Турции заявляют, что именно этим приложением пользовался исламский проповедник Фетуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке военного переворот.

5 октября в Турции арестовали сотрудника консульства США в Стамбуле по подозрению в связях с Гюленом.

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