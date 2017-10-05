Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

В Болгарии родственников госчиновников обяжут уволиться из госструктур

Все родственники государственных чиновников, которые работают в правительственных структурах Болгарии, обязаны будут уволиться в ближайшее время. С такой инициативой выступил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в Варне.

«Партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) пришла к власти с обещанием, что родственных связей в правительственных учреждениях больше не будет. Члены нашей партии проведут тщательную проверку на предмет того, работают ли в госструктурах близкие родственники чиновников, а при наличии таких связей они будут освобождены от занимаемых должностей», - сказал премьер.

В качестве примера Борисов привел случай с одним из министров, супруга которого работает в государственной компании «Булгартрансгаз».

Премьер подчеркнул, что он «посоветует министру», чтобы его супруга подала в отставку.

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