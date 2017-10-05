Европейский союз признает только Испанию в качестве члена ЕС, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Представим, что получена независимость, с этого момента независимая Каталония не будет членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена – Испанию", - заявил Московиси в эфире французского телеканала LCI.

Он подчеркнул, что пока каталонская независимость относится к "политической фантастике". "Так (говоря о членстве Каталонии в ЕС после независимости) мы находимся в области фантастики, потому что на самом деле нет никакой каталонской независимости", — сказал еврокомиссар.

Московиси вновь напомнил, что решение кризиса должны найти сами испанцы, и лучшим способом его решения является диалог.

"Этот вопрос должен быть решен испанцами. Это болезненный вопрос, потому что, с одной стороны — единство страны, с другой – протесты, а в самой Каталонии — очень разделенное население. Этим вопросом надо заниматься очень аккуратно. Ведь вопрос насилия требует особого внимания, и мы не можем так решать этот деликатный вопрос. Только при помощи диалога мы сможем выйти из кризиса", — заключил политик.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.