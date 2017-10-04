Последнее обновление: 04.10.2017 17:53

Тропический шторм "Рамон" формируется у тихоокеанского побережья Мексики

Тропический шторм "Рамон" формируется у тихоокеанского побережья Мексики, сообщил в среду Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Тропический шторм формируется к югу от южного побережья Мексики", - говорится в сообщении.

По данным центра, в ближайшие дни возможно выпадение большого количества осадков во время прохождения шторма вдоль побережья.

В четверг дожди ожидаются в штатах Оахака и Герреро. "Дожди могут привести к наводнениям и сходу оползней, которые могут нести опасность для жизни", - сообщил центр.

Скорость ветра в центре шторма достигает 72 километров в час. Шторм движется в западном направлении со скоростью около 15 километров в час.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование