Тропический шторм "Рамон" формируется у тихоокеанского побережья Мексики, сообщил в среду Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Тропический шторм формируется к югу от южного побережья Мексики", - говорится в сообщении.

По данным центра, в ближайшие дни возможно выпадение большого количества осадков во время прохождения шторма вдоль побережья.

В четверг дожди ожидаются в штатах Оахака и Герреро. "Дожди могут привести к наводнениям и сходу оползней, которые могут нести опасность для жизни", - сообщил центр.

Скорость ветра в центре шторма достигает 72 километров в час. Шторм движется в западном направлении со скоростью около 15 километров в час.