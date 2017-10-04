На аукционе Sotheby's в Гонконге стоимость китайского фарфора достигла рекорда

Новый рекорд стоимости традиционного китайского фарфора был установлен на аукционе Sotheby's в Гонконге: небольшая чаша для мытья кистей продана более чем за 294 млн гонконгских долларов ($37,7 млн).

Чаша диаметром 13 см изготовлена из жучжоуского фарфора и покрыта зеленовато-голубоватой глазурью, она относится к периоду правления династии Северная Сун (960-1127 гг.), передает агентство "Синьхуа".

Вырученная за нее сумма значительно превзошла предварительную оценочную стоимость лота, составлявшую около 100 млн гонконгских долларов. Покупатель пока неизвестен.

Предметы из фарфора, сохранившиеся со времен династии Северная Сун, встречаются крайне редко: по данным Sotheby's, сейчас в частных коллекциях их всего четыре с учетом этой чаши. Как заявил BBC куратор коллекции китайского искусства Sotheby's Николас Чжоу, фарфор этого периода подделывают чаще всего. "Я едва ли не каждый день получаю электронные письма с заявлениями о том, что у отправителя якобы есть жучжоуский фарфор", - сказал он.

Предыдущий рекорд принадлежал чаше для вина, изготовленной в период правления Чжу Цзяньшэня - 8-го императора из династии Мин (1464-1487 гг.). В 2014 году она была продана за $36,05 млн китайскому финансисту Лю Ицяню - одному из самых богатых людей Китая и главному арт-магнату.