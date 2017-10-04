Нобелевская премия по химии присуждена за криоэлектронную микроскопию

Ученые Жак Дюбоше, Иохим Франк и Ричард Хендерсон получили Нобелевскую премию 2017 года в области химии за развитие криоэлектронной микроскопии, которая облегчает и улучшает отображение биомолекул, сообщила в среду Шведская королевская академия наук.

“Этот метод открывает новую эру в биохимии”, - говорится в заявлении академии, присудившей ученым премию в размере 9 миллионов шведских крон ($1,1 миллиона).

“Теперь исследователи могут замораживать биомолекулы во время движения и визуализировать процессы, которые раньше не могли увидеть, что играет решающую роль как для базового понимания химии жизни, так и для развития фармацевтики”.

В понедельник Нобелевская премия 2017 года в области физиологии и медицины была присуждена американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытие молекулярных механизмов, контролирующих биологические часы, а во вторник Нобеля по физике получили ученые Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн за решающий вклад в изучение гравитационных волн.

Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году в соответствии с его завещанием за достижения в области науки, литературы и миротворчества.