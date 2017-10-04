Последнее обновление: 04.10.2017 11:36

Лукашенко встретится с Мадуро 5 октября

Лукашенко и президент Венесуэлы Николас Мадуро, который посетит Беларусь с официальным визитом, 5 октября проведут переговоры во Дворце Независимости.

Сначала они встретятся в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

"Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов, функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах. Отдельное внимание будет уделено международной повестке дня", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

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