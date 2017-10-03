Европарламент требует от Лондона "конкретных предложений" по Brexit

За несколько дней до начала нового раунда переговоров по выходу Великобритании из ЕС депутаты Европарламента призвали Лондон выступить с "конкретными предложениями" по процедуре Brexit. Только таким образом ход переговоров может быть ускорен, говорится в принятом во вторник, 3 октября, в Страсбурге заявлении.

До сих пор на переговорах между Лондоном и Брюсселем имелись "серьезные препятствия", поскольку британское правительство не делало четких предложений, считает Европарламент. Прежде всего это касается финансовых обязательств Великобритании перед ЕС, говорится далее в документе, подготовленном пятью фракциями и поддержанном подавляющим большинством депутатов.

Великобритания должна "в полном объеме" выполнить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом, а также предоставить гарантии соблюдения прав проживающих в стране граждан ЕС и статуса Северной Ирландии, считают депутаты. Только после достижения согласия по этим пунктам возможны переговоры о новом партнерстве ЕС и Великобритании "на основе взаимного доверия", отмечается в заявлении.

Представитель Брюсселя на переговорах с Лондоном Мишель Барнье указал необходимость "корректного счета" для Великобритании по итогам переговоров. "Мы не хотим оплачивать в составе 27 стран то, что было решено 28 членами", - подчеркнул он, добавив, что Лондон должен произвести расчет по своим обязательствам. Только таким образом возможно достижение доверия в будущих отношениях Евросоюза и Великобритании, уточнил Барнье.

По подсчетам Брюсселя, Лондон должен заплатить от 60 до 100 миллиардов евро за Brexit. В свою очередь британское правительство, согласно сообщениям СМИ, исходит из гораздо меньшей суммы - около 20 миллиардов евро. С официальным предложением в этой связи Лондон до сих пор не выступил.

В середине октября состоится пятый раунд переговоров по Brexit. Его итоги будут рассмотрены на саммите ЕС 19-20 октября. Если страны ЕС признают, что на первом этапе были урегулированы все необходимые пункты, будет решено перейти ко второму этапу переговоров, на котором речь пойдет о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.