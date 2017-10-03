Нобелевская премия по физике присуждена за наблюдение гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике 2017 года придется поделить немцу Райнеру Вайсу, которому достанется половина суммы, и американцам Барри Баришу и Кипу Торну за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Шведская королевская академия наук объявила об этом во вторник, 3 октября.

Нобелевская премия по физике вручена в 109-й раз. Средний возраст лауреатов по физике на момент получения награды - 55 лет, говорится в Twitter Нобелевского комитета.

В 2016 году Нобелевскую премию по физике получили Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл Костерлитц. Ученые были награждены "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи".

Они изучали "странные" состояния материи. Их исследования помогли лучше понять состояние сверхпроводимости и сверхтекучести. В частности, Таулессу и Костерлитцу удалось понять зависимость сверхпроводимости (почти полного отсутствия электрического сопротивления) от температуры тела и объяснить, почему она появляется при очень низких температурах, а при высоких - исчезает.