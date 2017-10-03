Россия отказывается выводить свои войска из Приднестровья

Москва выступает против вывода оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

"Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы", - сказал Карасин.

Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось, и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

Премьер Молдовы Павел Филип, выступая недавно на сессии Генассамблеи ООН, призвал международное сообщество высказаться за вывод ОГРВ с территории Приднестровья. Молдова также намерена в ближайшее время внести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с соответствующим призывом.

Как сообщалось, парламент Молдовы 21 июля сделал заявление, в котором призвал РФ вывести российских военнослужащих с территории Молдовы, а также заменить миротворческую миссию гражданской с международным мандатом.

В свою очередь военнослужащие из состава ОГРВ, расквартированной в Приднестровском регионе Молдовы, в конце сентября провели тактико-специальные учения с участием подразделений связи.