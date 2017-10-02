МЭА не исключает роста запасов нефти в странах ОЭСР в 2018 году

Ожидания наращивания добычи сланцев в США, а также неопределённость вокруг импорта нефти Китаем вынуждают аналитиков прогнозировать рост запасов сырья в следующем году, несмотря на их значительное сокращение в этом году за счёт усилий ОПЕК+, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

“Если добыча ОПЕК будет сохраняться на одном уровне, то, по нашим расчётам, запасы нефти в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не снизятся существенно в ближайшие 6-9 месяцев”, – сказал аналитик нефтяных рынков МЭА Оливье Лежен.

“Мы ждём роста (запасов) в 2018 году”, – добавил он, ещё раз оговорившись, что условием для этого будет неизменный уровень добычи ОПЕК.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить производство на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие соглашения до марта 2018 года.

В сентябре добыча нефти ОПЕК выросла на 50.000 баррелей в сутки до 32,86 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты Рейтер.

Мировые цены на нефть отреагировали падением на сообщения об увеличении производства группы: сейчас фьючерсные контракты на европейский маркерный сорт Brent торгуются ниже $56 за баррель. На прошлой неделе нефтяные котировки достигли пиков более чем за два года.

Основной причиной замедления темпов снижения запасов нефти в следующем году станет ожидаемый рост производства сырья в не входящих в нефтекартель государствах, преимущественно в США.

Ведомство прогнозирует, что добыча ресурсов сланцевой нефти в США увеличится на рекордные 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Осложняет работу аналитиков и неопределённость вокруг объёма импорта нефти Китаем.

Отсутствие чётких данных о запасах в Китае ограничивает возможности аналитиков в прогнозировании будущего спроса в стране. В то же время уровень закупок нефти в этом году подразумевает довольно существенный прирост коммерческих и стратегических запасов в Китае, что в какой-то степени нивелирует сокращение запасов в других регионах.

В этом году, по прогнозам МЭА, запасы нефти в среднем снизятся на 200.000 баррелей в сутки при неизменном уровне добычи ОПЕК. Большая часть из этого объёма уже ушла во втором квартале, сказал Лежен.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР остались на прежнем уровне 3,016 миллиарда баррелей в июле, что превышает средний уровень за пять лет на 190 миллионов баррелей, следует из недавнего обзора агентства.