Российская компания открыла новое интернет-соединение для КНДР

Северная Корея открыла новый канал интернет-соединения с внешним миром, на этот раз с помощью России - по мнению экспертов, новое подключение расширит возможности страны в интернете и укрепит её способность совершать кибератаки.

КНДР подозревали в нескольких крупных кибератаках за последние годы, жертвами которых в том числе стали банки и Sony Pictures, а также в распространении вируса-вымогателя WannaCry. Пхеньян отрицает любое вмешательство.

Компания Dyn Research, отслеживающая интернет-подключения, сообщила, что российская телекоммуникационная компания ТрансТелеКом занимается маршрутизацией северокорейского трафика примерно с 12.00 воскресенья.

Ранее трафик проходил через китайскую China Unicom.

ТрансТелеКом не была доступна для комментариев.

Северокорейский интернет ограничивается несколькими сотнями соединений, которые, однако, жизненно необходимы для координации кибератак, сказал Брайс Боланд, отвечающий за технологии в компании FireEye Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он также подтвердил появление нового соединения через Москву, о котором впервые сообщил 38 North, проект Американо-корейского института при университете Джона Хопкинса.

Боланд полагает, что подключение через Россию позволит Северной Корее в будущем лучше управлять кибератаками.

Многие из хакерских атак, совершённых по указу КНДР, осуществлялись с территории других стран с помощью взломанных компьютеров, сказал эксперт, а те, кто отдавал распоряжения и контролировал атаки, находились внутри страны.

“Это сделает их сеть более устойчивой и повысит их способность... контролировать все эти действия”, - сказал Боланд.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Кибернетическое командование США проводит операцию для нейтрализации хакерских атак КНДР.