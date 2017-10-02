ЕС не признает референдум в Каталонии и призывает к диалогу

Европейский Союз не признает легитимность референдума о государственной независимости испанского региона Каталонии и призывает политические силы Испании к единству и политическому диалогу.

Соответствующее заявление президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера озвучил в понедельник представитель руководящего института ЕС Маргаритас Шинас.

"Согласно конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. От Еврокомиссии президент Жан-Клод Юнкер неоднократно заявлял, что это внутренний вопрос Испании, который должен быть урегулирован в соответствии с конституционного порядка Испании", - заявил главный представитель Еврокомиссии.

Шинас также отметил, что ЕС твердо убежден в необходимости обеспечения единства и стабильности Испании.

"Мы призываем всех причастных к скорейшему возвращению от конфронтации к диалогу", - заявили в руководящем институте ЕС.

Как также было отмечено, Еврокомиссия доверяет правительству Испании в решении конфликтной ситуации.

Как сообщалось, 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости, который в Испании считают незаконным. По данным регионального правительства Каталонии, явка на запрещенный конституционным судом Испании референдум составила 42%. В то же время, как заявляют каталонские лидеры, 90,1% участников волеизъявления поддержали государственную независимость Каталонии, 7,9% присутствующих выступили против.

Полиция Каталонии заявила о трех погибших в ходе массовых беспорядков во время референдума, пострадали более 840 человек.