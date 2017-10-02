Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали три ученых из США

Комиссия Шведской королевской академии наук в понедельник, 2 октября, объявила лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2017 года.

Ими стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Они награждены за исследования в области механизмов функционирования биологических часов в организме человека, а также у животных и растений.

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии по медицине стал профессор Токийского университета Ёсинори Осуми. Ученый-биолог получил награду "за открытие механизмов аутофагии"- системы саморегулирования клетки, обеспечивающей выделение ферментов, которые разрушают внутренние структуры клетки. Различные исследования показали, что аутофагия влияет на появление и развитие целого ряда заболеваний - от болезней Паркинсона и Альцгеймера до диабета.

3 октября в Стокгольме назовут обладателей Нобелевской премии по физике, 4 октября - по химии.