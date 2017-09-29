Шредера избрали председателем совета директоров "Роснефти"

Председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сообщил, что его избрали не просто членом, но и главой совета директоров "Роснефти".

"Прежде всего, я действительно очень рад, что меня избрали не только членом совета директоров, но также в качестве председателя", - сказал Шредер журналистам.

На внеочередном собрании акционеры "Роснефти" расширили совет директоров компании с девяти до 11 человек. Помимо Шредера, новым членом совета стал глава Минэнерго России Александр Новак.

Остальные девять членов были переизбраны в новый состав из предыдущего. Это глава Glencore Айван Глазенберг, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, помощник президента России Андрей Белоусов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент BP Роберт Дадли и президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Между те решение Шредера войти в руководство российского концерна ранее резко раскритиковали средства массовой информации и ведущие политики Германии. "Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 3 сентября.

"Это плохо. Я считаю, что Герхард Шрёдер не должен был этого делать", - сказал в тот же день председатель СДПГ Мартин Шульц.

как известно, ЕС ввел санкции против "Роснефти" в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году.