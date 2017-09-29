Россия собирается отгородить Крым от Украины забором

Россия планирует до конца 2017 года отгородить Крым от материковой Украины забором.

На 16 октября запланирован электронный аукцион на "поставку и монтаж полнопрофильного заграждения", срок завершения работ - декабрь 2017 года. Начальная цена контракта, указанная на сайте госзакупок, 212,9 миллионов рублей.

Эту информацию, распространенную СМИ со ссылкой на данные с сайта госзакупок РФ, подтвердили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая выступает заказчиком. Представитель погрануправления ФСБ по Крыму в интервью информагентству "Интерфакс" назвал это очередным этапом "обустройства государственной границы". По его словам, речь идет об обеспечении безопасности туристов и жителей региона.

По данным СМИ, речь идет о заграждении высотой чуть больше двух метров и длиной около 50 километров. Предполагаемое место строительства - Красноперекопский район на севере Крыма - является самым широким участком, где полуостров соприкасается с материковой частью территории Украины.

В середине сентября на сайте госсзакупок РФ был размещен похожий тендер на поставку комплектующих для заграждений в Крыму, заказчиком которого также выступает ФСБ. В описании указано, что речь идет о поставках около 100 сварных панелей размерами 2,43 на 3 метра, а также опор и армированной колючей ленты (АКЛ) "в виде спирального барьера безопасности". Этот электронный аукцион запланирован на 9 октября. Сумма контракта - чуть больше четырех миллионов рублей, срок исполнения - декабрь 2017.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Подавляющее большинство стран мира не признают полуостров частью РФ.